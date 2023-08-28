Після Пригожина: пропагандисти "передрекли інфаркт" заарештованому генералу Суровікіну (відео)

Колишній український нардеп Ігор Марков висловив побоювання, що після смерті Євгена Пригожина, у якій він звинуватив Захід і Україну, відправлений у відставку генерал армії може померти.

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Колишній народний депутат Верховної Ради і голова проросійської партії "Родина" Ігор Марков в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що Захід разом з Україною може нейтралізувати відправленого у відставку генерала Сергія Суровікіна. Про це йдеться у фрагменті відео, яке зараз активно поширюється в мережі.

Марков закликає російські спецслужби бути дуже уважними.

"Для повноти картини не вистачало ще, щоб Суровікін від інфаркту помер і я не жартую. Нам треба бути дуже уважними, вони будуть це робити. Вони будуть старатися для того, щоб у них всі пазли склалися і за цим треба дуже уважно дивитися нашим службам", — зазначає Марков.

Цікаво, що в повній версії ефіру репліка Ігоря Маркова про можливу смерть Сергія Суровікіна відсутня, хоча в соцмережах активно поширюють фрагмент виступу колишнього нардепа, в якому він говорить про "інфаркт у генерала армії РФ".

У цьому ж ефірі Марков розмірковує про те, що закласти вибухівку в літак Пригожина могли тільки американські або британські спецслужби.

"Тільки вони б пішли на такий теракт — збити цивільний літак на території Росії. Але я думаю, що це не американці, тому що вони б діяли по-іншому — вони б влаштували Голлівуд, немає сумнівів, що це цинічний почерк британців", — заявив побіжний нардеп.

Він додав, що завданням ворогів було розхитати ситуацію всередині Росії і висловив упевненість, що "діяти вони будуть дедалі активніше".

Нагадаємо, 23 серпня російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що у Тверській області зазнав аварії літак, яким постійно користувався глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Пізніше в РФ офіційно підтвердили загибель усіх 10 осіб, які перебували на борту, зокрема Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

У своєму звіті від 27 серпня аналітики Інституту вивчення війни припустили, що загибель керівника компанії "Вагнер" була вигіднішою Міністерству оборони Росії, ніж президенту РФ Володимиру Путіну.

22 серпня видання РБК заявило, що генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна звільнили із займаної посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. За інформацією російських журналістів, він допомагав Пригожину координувати його заколот.