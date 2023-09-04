"Спрятал лицо под очками": пропавшего генерала Суровикина заметили на улице в Москве (фото)

Генерал вышел на люди в затемненных очках и в гражданской одежде в компании жены.

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В России впервые после мятежа Евгения Пригожина заметили на улице пропавшего на длительное время генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщили в телеграм-канале российской журналистки Ксении Собчак "Кровавая барыня" 4 сентября.

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — пишет Собчак.

Генерал ВС РФ Сергей Суровикин с женой

"Генерал Армагедон" был в штатском. Он спрятал лицо под солнечными очками и голову прикрыл кепкой. Он прогуливался с женой.

Куда исчез Сергей Суровикин

После попытки мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, Сергей Суровикин не появлялся на публике. СМИ писали, что генерала отстранили от службы и задержали. По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировки ВС РФ в Украине помогал "повару Путина" координировать действия.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Суровикин находится в отпуске. Дочь экс-командующего ВКС также опровергла слухи о его аресте, утверждая, что отец находится на рабочем месте. Ряд российских СМИ сообщают, что главнокомандующего Военно-космических сил России Сергея Суровикина якобы поместили в СИЗО.

29 июня представители военной прокуратуры РФ допросили командующего Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина. По словам информатора, следователи осторожно относятся к генералу, поскольку опасаются конфликта с лояльными ему военнослужащими.

В конце августа стало известно, что указом президента РФ Суровикин снят с должности главкома Воздушно-космических сил России "в связи с переходом на другую работу".

Экс-нардеп ВР Игорь Марков выразил опасения, что после смерти Евгения Пригожина, в которой он обвинил Запад и Украину, отправленный в отставку генерал армии Сергей Суровикин может умереть.