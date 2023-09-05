Мобілізація в Україні: яке покарання чекає на тих, хто відмовився брати повістку

Громадянину, який відмовився брати повістку, може загрожувати штраф, адміністративна або кримінальна відповідальність. Крім цього, повторно повістку можуть вручити через судові органи.

В Україні передбачена відповідальність за відмову брати повістку, яку вручають працівники військового комісаріату або поліція, під час загальної мобілізації. Про це повідомила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі "РБК-Україна".

"Відповідальність за відмову брати повістку може бути різною залежно від конкретних обставин та контексту відмови", — сказала Катерина Аніщенко.

Вона зазначила, що наслідки відмови від повістки залежатимуть від конкретних обставин та її типу (бойова або повістка на мобілізацію). Зі слів Аніщенко, можливі правові наслідки, якщо особа відмовляється брати повістку, що стосується зобов'язань, які вони повинна виконати відповідно до повістки, наприклад у випадках мобілізації. Зокрема, це може бути штраф, адміністративна або кримінальна відповідальність. Також відмова брати повістку може призвести до повторної спроби її вручення через судові органи. Крім цього, це може вплинути на особу в контексті виконання зобов'язань, вказаних у повістці.

Особа може відмовитися від підпису повістки, проте це не звільняє від відповідальності перед законом чи від обов'язку виконати дії, передбачені в повістці. В результаті буде складено Акт, який зафіксує відмову. Через це можуть виникнути додаткові процедурні або правові наслідки.

"Відповідно до законодавства, важливим є сам факт передачі повістки особі, а не її підпис. Це зроблено для того, щоб уникнути можливих ухилень від виконання обов'язків, які можуть бути визначені в повістці", — пояснила юристка.

Нагадаємо, 5 вересня капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас заявив, що більшість військовозобов'язаних "пройдуть через ЗСУ" під час війни. ЗСУ потрібно насамперед громадяни з бойовим досвідом, а вже потім люди з певними спеціальностями — водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу (інструктори та стрільці), IT-фахівці.

Адвокат Роман Сімутін розповів, що громадяни не повинні підписувати жодних актів про відмову брати повістку, адже з його слів, таких актів не існує. Крім цього, варто уважно перевірити правильність заповнення повістки, тому що від цього залежить її законність.