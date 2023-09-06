ЗС РФ застосовують хімічну зброю: у ЗСУ розповіли про тактику росіян (відео)

За словами заступника начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, окупанти вчаться, опановують нову зброю і в багатьох моментах справді є складним суперником.

Збройні сили Російської Федерації застосовують хімічну зброю в Україні. Про це розповів заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла Сергій Філімонов із позивним "Філя" в інтерв'ю "Українській правді" від 5 вересня.

На запитання журналіста про те, чи дійсно окупанти використовують у Куп'янську отруйні речовини, український захисник відповів ствердно. За його словами, ЗС РФ залучають із цією метою безпілотники.

Сергій Філімонов зазначив, що росіяни запускають по кілька дронів, один з яких скидає в бліндаж або окоп газ хлорпікрин. Після того як українські військові починають виходити назовні, щоб не задихнутися, ворожі дрони починають скидати гранати та ВОГи.

"Якщо є поранені або вбиті — ви змушені робити евакуацію. Коли ви робите на позиціях евакуацію, то в цей момент вони починають робити "м'ясний штурм", — пояснює військовослужбовець.

Український захисник також розповів, як можна протистояти подібній тактиці. За його словами, потрібно брати з собою на позиції протигази, краще маскуватися, використовувати антидронові гармати та мати ефективну систему вогню.

"Росіяни дуже ростуть, росіяни вчаться, освоюють нову зброю, нову тактику і в багатьох моментах вони дійсно стають дуже складним суперником", — зазначив "Філя".

Український військовий про тактику застосування окупантами хімічної зброї

Нагадаємо, 7 серпня бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що російські РСЗВ обстріляли позиції українських військ у населеному пункті Новоданилівка (Оріхівський район Запорізької області) боєприпасами з хімічною речовиною.

Раніше, 5 липня, військовий із ніком Shaleniy Tigr повідомив про застосування окупантами хімічної зброї в районі Бахмута Донецької області.