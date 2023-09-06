Екіпаж вижив: в Україні вперше підбили танк Challenger 2, — ЗМІ (відео)

Британський Challenger 2, ймовірно, вперше був втрачений на полі бою через удар противника. До цього був випадок знищення цього танка в Іраку внаслідок "дружнього вогню".

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, зображено палаючий британський танк Challenger 2. Про це пише BBC 5 вересня.

За словами журналістів, справжність згаданих кадрів практично не викликає сумнівів. Джерело в одному із західних міністерств підтвердило, що на відео дійсно Challenger 2. Крім того, танк можна впізнати за характерними запасними баками для пального.

В Україні знищено перший танк Challenger 2

Український експерт у галузі бронетехніки Андрій Тарасенко в коментарі виданню припустив, що українські військові могли потрапити під прицільний артилерійський обстріл ЗС РФ.

"Туди могли прилетіти, наприклад, снаряди із суббоєприпасами з інфрачервоним наведенням, що вражають машини зверху", — сказав Тарасенко.

У статті зазначається, що танки Challenger 2 перебувають на озброєнні 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. За даними джерела видання в одному із західних оборонних відомств, усі чотири члени екіпажу знищеного танка вижили.

Журналісти також згадали про те, що це, ймовірно, перший танк Challenger 2, втрачений у бою через ворожу атаку. До цього був випадок знищення цього танка в Іраку внаслідок "дружнього вогню".

Нагадаємо, 2 вересня механік-водій зі складу десантно-штурмових військ Збройних Сил ЗСУ описав Challenger як "снайперську гвинтівку серед танків" і наголосив на його далекобійності та точності.

Раніше, 16 серпня, Фокус писав про те, що в мережі з'явилася фотографія танка Challenger 2, на башті якого встановлена решітка. У мережі розгорілися палкі дискусії щодо того, чому в ЗСУ пішли на такий крок.