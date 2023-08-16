В ЗСУ помітили танк Challenger 2 з "мангалом": чому це може бути ефективно (фото)

Експерти підкреслюють, що потреба у захисту танків від дронів-камікадзе існує, і у Франції та Німеччині працювали над своїми "козирками". Тому питання полягає не в тому, чи потрібна надбудова, а в тому, як її зробити функціональною.

Related video

У мережі зʼявилась фотографія танка Challenger 2, на башті якого встановлена решітка. Про це повідомляє телеграм-канал "НІП Тиск".

На фотографії зображений британський танк Challenger 2. На його башті встановлена прямокутна решітка, яка також відома під назвою "мангал". В мережі розгорілись палкі дискусії щодо того, чому в ЗСУ пішли на такий крок, бо російські "клітки" висміювались, як в мережі, так і в ЗМІ.

Редактор воєнної рубрики Фокуса Ігаль Левін зазначає, що з росіян сміялися, бо вони позиціювали себе як "друга армія світу", й вони погрожують всім "ядерним попелом". Самі "мангали" використовують навіть в ізраїльській армії. Наприклад, на танках Merkava. Ба більше, армії Ізраїля доводилось навішувати мішки з піском на БТР M113, бо треба було йти на будь-які хитрощі, щоб підвищити виживаність на полі бою. Дозволити собі не встановлювати "мангали" можуть американці, які мають 900 млрд доларів військового бюджету й можуть підняти в небо бойову авіацію, щоб знищити будь-яку загрозу.

М113 з мішками піску Металевий протикумулятивний ланцюг на танку Merkava

"Україна ніколи не казала, що її армія найпотужніша й "аналоговнетная", українська армія бореться за незалежність своєї держави. Коли мова йде про збереження нації, то будь-які засоби гарні, якщо вони працюють, особливо, коли ти не друга армія світу, або коли в тебе не нескінченна кількість бойових літаків", — зазначає Левін.

Автор танкового блогу BTVT.info Андрій Тарасенко також наводить дані, що розробка "козирків" на танках відбувалась і для німецького Leopard 2, і для французького Leclerc. Завдання, яке ставили перед собою німецькі інструктори, полягало в тому, щоб захистити танк від атак з повітря. Для цього пропонувалось створити багатошаровий "козирок", який можна буде підіймати та опускати в бойове положення.

Козирок для Leopard 2

"Мангали" викликають сміх не через те, що вони не потрібні або марні. А через примітивність їхньої конструкції і непродуманість їхнього виконання. Перш за все, величезні мангали підвищують помітність танка — його помітять задовго до того, як він сам зможе когось виявити", — пояснює експерт.

Також він наводить приклад козирка для Leclerc з поворотним механізмом під назвою Giat. Помітність танка не збільшується, а люки бойової машини додатково захищені.

Giat для Leclerc Giat для Leclerc

Нагадаємо, 15 серпня ЗМІ писали, що РФ на форумі "Армя-2023" показала модернізовані танки з "мангалами" на башті.

17 липня в мережі показали російську БМП, яка має кругову надбудову довкола корпусу із сіток та решіток.