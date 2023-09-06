Окупанти на уроках та операції з БПЛА: у РФ школярів готують до війни, — розвідка Британії

За словами аналітиків, Кремль підготував оновлену шкільну програму для учнів, у якій викладено власний погляд на історію України. Також старшокласників почнуть навчати військових навичок.

У Російській Федерації розпочався новий навчальний рік за оновленою програмою. Школярів готуватимуть до війни. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 6 вересня.

За інформацією аналітиків, для дітей підготували програму, яка містить у собі не тільки військові навички, а й погляд Кремля на загальну історію України зі спотвореними фактами.

1 вересня президент Росії Володимир Путін особисто вирішив провести відкритий урок для певних школярів, де розповів, що на них може чекати в новому навчальному році.

У британській розвідці зазначили, що в оновленому іспиті з національної історії буде включено пункти, які стосуються окупації Кримського півострова, інших українських територій, а також війну РФ проти України.

Також війні буде присвячено предмет "Основи безпеки життєдіяльності", який орієнтований на школярів зі старших класів.

"Він включає в себе модуль базової військової підготовки. Це буде поводження з автоматами Калашникова, використання ручних гранат, операції з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої допомоги на полі бою", — йдеться в повідомленні.

Ба більше, на уроки до учнів можуть приходити російські окупанти, які воювали в Україні.

Така шкільна програма має кілька цілей — ознайомлення школярів із війною, спроба виправдати агресію проти України, а також бажання прищепити бойовий настрій старшокласникам, які в майбутньому можуть бути потенційно мобілізовані.

"Впровадження операцій із БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою і на уроки, витягнуті з цих систем безпосередньо з конфлікту в Україні", — підсумували аналітики.

Росіяни почали готувати школярів до війни Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що школярі на тимчасово окупованих територіях вивчатимуть "російську історію", де провину за війну переклали на Україну. У Центрі національного спротиву зазначили, що найбільше уваги приділяють книжкам із вивчення "російської історії" в 11 класі.