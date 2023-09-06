Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки відмовитися від призову до ЗСУ

Правоохоронці повинні довести, що людина дійсно отримала повістку під підпис і зігнорувала її. Після цього визначають, скільки разів чинились такі дії. Якщо мінімум тричі, то можливе ув'язнення.

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, оголошені внаслідок вторгнення РФ. У зв'язку з цим військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для оновлення облікових даних у військкоматах. Деякі з них, боячись потрапляння на війну, купують фальшиві довідки про здоров'я, знімаються з обліку та незаконно виїздять за кордон. Таких осіб чекає покарання. Інші ж громадяни, отримавши повістку, до ТЦК та СП зовсім не з'являються. Про те, у яких випадках їх каратимуть, написали "Факти".

Видання отримало коментар від адвоката Ростислава Кравця. Адвокат зазначив, що потрібно керуватись статями Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" — саме там описано усі деталі щодо повісток, мобілізації, встановлення на військових облік тощо.

Якщо людина отримала повістку і не з'явилась до військкомату, то її можуть покарати або штрафом, або тюремним ув'язненням, зазначив Кравець.

Штраф призначається у випадку, коли людина не відреагувала, отримавши повістку — не прийшла до ТЦК та СП. Важливо: карають лише у випадку, якщо це перше порушення і немає поважної причини, наприклад, через хворобу.

Тюремне ув'язнення на термін від 3 до років можливе, якщо особа не з'являлась до військкомату систематично. При цьому правоохоронці повинні довести факт ухилення від мобілізації. Зокрема, мають отримати докази, що громадянин дійсно отримав повістку і зігнорував її.

"Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення", — пояснив адвокат.

Також правоохоронці повинні довести "систематичність". Кравець не посилався на статті закону, які унормовують ці питання. Натомість заявив, що, на його думку, систематичність — це "ухилення від повістки мінімум три рази".

Адвокат резюмував, коли за відмову від мобілізації настає кримінальна відповідальність: "коли не просто кинули повістку і людина не з’явилась, а вручили їй під особистий підпис".

Мобілізація в Україні: деталі

Згідно з Законом, громадяни чоловічої статі зобов'язані проходити військову службу та брати участь у мобілізації. Однак є два виключення:

є відстрочка від мобілізації;

є звільнення від військової служби.

Зі слів адвоката, чоловік може відмовитись від мобілізації, оскільки "у нас не рабська країна". Однак у цьому випадку потрібно бути готовим відповідати за свої дії.

Якщо ж громадянин отримав відстрочу та звільнення від служби незаконно, то його за це також покарають. Зокрема, якщо статус було отримано на підставі підроблених документів про стан здоров'я, то можна "загриміти" до тюрми на термін до двох років. Про випадки, коли можна обійтись штрафом або арештом, ідеться у попередньому матеріалі Фокусу.

Нагадуємо, юристи також пояснили, як карають військовозобов'язану особу за відмову від отримання повістки. На ступінь відповідальність впливає те, який вид повістки мав вручатись: чи для оновлення облікових даних, чи для виклику у військо. Тим часом бувають випадки, коли людина отримує вирок суду та повістку одночасно: про деталі розповів адвокат, який займався такою справою.