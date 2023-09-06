Москва вербує добровольців на тлі чуток, що тривають, про загальну мобілізацію в РФ, — ISW

Влада деяких регіонів у РФ пообіцяла мігрантам надати російське громадянство в разі, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони на проходження військової служби.

У Росії триває активний набір добровольців для участі в російсько-українській війні на тлі чуток, що тривають, про загальну мобілізацію. З посиланням на російські джерела аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) 5 вересня повідомили, що в серпні різко активізували роботу з набору добровольців на військову службу.

Як приклад аналітики ISW навели ситуацію у Воронезькій області. Місцева влада нібито пообіцяла 120 тис. рублів (1225 доларів США) добровольцям із області, які підпишуть контракт із Міноборони РФ до кінця 2023 року. Вони повідомили ув'язненим, що російський уряд оголошує помилування всім тим, хто йде воювати в Україну.

Цікава ситуація склалася в Пермі, Санкт-Петербурзі, Волгограді, а також у Чуваській республіці РФ. Там місцева влада розпочала кампанії з примусу мігрантів до підписання військових контрактів в обмін на російське громадянство.

"Регіональні чиновники висловили побоювання, що російський уряд проведе хвилю "тотальної" мобілізації, якщо регіональна влада не набере достатньої кількості добровольців для проходження військової служби", — зазначили аналітики.

Також автори матеріалу звернули увагу на слова глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який назвав фейком наказ Міноборони РФ про проведення додаткової мобілізації, що з'явився в соцмережах. Оглядачі дійшли висновку, що російська влада, як і раніше, стурбована реакцією населення Росії на подальшу мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін підписав указ про присягу для так званих добровольців. Згідно з документом, усі члени добровольчих формувань і територіальної оборони зобов'язані будуть складати присягу перед державним прапором Російської Федерації.