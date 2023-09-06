Футбол замість дронів: в Україні витратять 400 млн грн на ремонт стадіонів, — ЗМІ

Чиновники з Волинської та Львівської областей хотіли б витратити по 100 млн грн на спортивні споруди. У 2022 році будроботи поставили на "паузу", а вже у 2023 році витрати стрімко рвонули вгору.

Українські чиновники готові витратити майже пів мільярда гривень на ремонт стадіонів, розташованих у західних та північних областях України. Розслідувачі дослідили передісторію кожної споруди та перебіг виділення коштів. В поле зору не потрапив стадіон у Бару, щодо якого Вінницька ОВА привела два "надшвидких тендери" на загальну суму 56 млн грн. Однак на порталі "Трибуна" розглядають ситуацію в інших місцях, які начебто потребують відновлення.

Розслідувачі розглянули витрати на вісім спортивних споруд. У своєрідному рейтингу видно, що найскромніша сума — 12 млн грн — піде у Львів, а найбільше — 145 млн грн — на Волині. Втім сумарні витрати Львівщини порівнювані з Волинню — дорівнюють 115,3 млн грн.

Місцева влада планує реконструкцію наступних стадіонів:

Центральний міський стадіон в Ківерцях у Волинській області — 145 млн грн; Спортивний стадіон імені Олега Русина у Новояворівську у Львівській області — 90 млн грн; Житомирський центральний стадіон — 69,9 млн грн; стадіон ДЮСШ "Зміна" у Києві — 44,2 млн грн; багатофункціональний стадіон "Авангард" у Рівному — 28,6 млн грн; Центральний стадіон ім. Євгена Смука у Яворові у Львівській області — 23,3 млн грн; футбольне поле на стадіоні "Тиса" в смт Буштино у Закарпатській області — 14,6 млн грн; футбольний стадіон "Арена Львів" — 12 млн грн.

Державні закупівлі: деталі витрат на стадіони

Центральний міський стадіон в Ківерцях потребує відразу двох тендерів. Один — на 72,5 млн грн — на ремонт футбольного поля. Другий — на 72,5 млн грн — на відновлення бігових доріжок.

Центральний міський стадіон в Ківерцях

Спортивний стадіон імені Олега Русина перебудують повністю — будівельні роботи триватимуть аж до 2025 року. В рамках замовлення збудують тенісні корти, волейбольні та баскетбольні майданчики, оновлять бігові доріжки тощо.

Спортивний стадіон імені Олега Русина

Житомирський центральний стадіон: міська влада оголосила тендер, переможець якого має повністю оновити спортивний комплекс — від бігових доріжок до освітлення.

Житомирський центральний стадіон

Стадіон ДЮСШ "Зміна" у Києві — планувалось, що тут відремонтують фасад, освітлення, опалення та збудують укриття. При чому тендер виграла компанія, яку спіймали на зловживаннях при облаштуванні укриттів в столиці.

Стадіон ДЮСШ "Зміна" у Києві

Багатофункціональний стадіон "Авангард" у Рівному на 28 млн грн готували до опалювального сезону у 2022 році. Після завершення робіт Держаудитслужба заявила, що потреб у цих витратах не було.

Багатофункціональний стадіон "Авангард" у Рівному

Центральний стадіон ім. Євгена Смука у Яворові — тут планували ремонтувати лише трибуну, однак в підсумку відновили бігові доріжки, закупили обладнання, відремонтували трав'яне покриття.

Центральний стадіон ім. Євгена Смука у Яворові

Футбольне поле на стадіоні "Тиса" в смт Буштино будуть оновлювати разом з трибунами, освітленням та огорожею, свідчать дані "Прозоро". При цьому Бурштинська сільрада повідомила ЗМІ, що почали ремонт ще у 2021 році і лише тепер відновили.

Футбольне поле на стадіоні "Тиса" в смт Буштино

Футбольний стадіон "Арена Львів" — свого часу на цю споруду витратили 2,9 млрд грн (або ж 375 млн дол.), готуючи до проведення чемпіонату Євро-2012. При цьому львівські чиновники стверджують, що будівництво провели неякісно, тому потрібно постійно ремонтувати. Наприклад, протікає перекриття, нищиться обладнання. Тому оголосили тендер на проведення ремонту підлоги на суму 12 млн грн.

Футбольний стадіон "Арена Львів"

Нагадуємо, влітку 2023 року громадськість звернула увагу на державні закупівлі, які проводять чиновники в різних регіонах України. Зокрема, Фокус з'ясував, що їх цікавили барабани за більш як 1 млн грн, сковорідка за 700 тис. грн та пароварка 400 тис. грн. Щоб такого більше не відбувалось, у Верховній Раді сформували спеціальну комісію, яка стежитиме за адекватністю потреб місцевих посадовців.