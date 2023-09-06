"Спостерігали хороший прогрес контрнаступу, що надихає", — Блінкен під час візиту до Києва (фото)

За словами голови Держдепу, у ЗСУ мають бути надійні "оборонні можливості стримування", щоб подібні агресії не повторилися знову. Про наступальну зброю не згадувалося.

У середу, 6 серпня, на зустрічі з головою українського МЗС Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "хороший прогрес", якого досягли бійці ЗСУ за час контрнаступу України. Про це повідомляє CNN.

Кулеба сказав, що чекає продуктивної, орієнтованої на результат розмови з Блінкеном.

За час свого вже третього візиту від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ представник США зазначив, що вражений мужністю та опором українського народу, ЗСУ та українського керівництва.

"Я тут насамперед для того, щоб показати нашу підтримку Україні, яка протистоїть агресії, — сказав Блінкен у Києві. — Ми спостерігали хороший прогрес контрнаступу, що дуже надихає. Ми хочемо упевнитися в тому, що в України є все необхідне не тільки для того, щоб досягти успіху в контрнаступі, а й у довгостроковій перспективі. Переконатися в тому, що в майбутньому будуть хороші стримувальні оборонні можливості, щоб подібні агресії не повторилися знову".

За його словами, США орієнтовані на співпрацю з партнерами, які допомагають відновлювати сильну економіку і сильну демократію.

Візит Блінкена до Києва: відвідав Берковецьке кладовище

Високопоставлений представник США разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідав Берковецьке кладовище.

"Цього ранку разом із Дмитром Кулебою відвідав Берковецьке кладовище, щоб віддати шану полеглим українським солдатам", — зазначив Блінкен.

Візит Блінкена до Києва: відвідав Берковецьке кладовище Візит Блінкена до Києва: відвідав Берковецьке кладовище Візит Блінкена до Києва: відвідав Берковецьке кладовище Візит Блінкена до Києва: відвідав Берковецьке кладовище

"Вони гідно служили своїй країні й Сполучені Штати з гордістю підтримують Україну, яка захищає свій народ і суверенітет", — додав він.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ЗМІ, Блінкен оголосить про новий пакет допомоги США під час візиту до Києва.

Також повідомлялося, що перед візитом голови Держдепу перекрили центр Києва.