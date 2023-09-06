Новий військовий пакет США: Україна отримає снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams

До нового пакета військової допомоги США увійшло озброєння на 175 мільйонів доларів США. Україна отримає додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, зокрема снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

У середу 6 вересня Міністерство оборони Сполучених штатів Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Про це йшлося на сайті Пентагону.

"Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що до пакета військової допомоги входить додаткове обладнання протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя, зокрема снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams, та інше обладнання.

46-й пакет військової допомоги США Україні

До нового оборонного пакета входить озброєння на суму 175 мільйонів доларів США, а саме:

Обладнання для забезпечення українських систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, 3 вересня військовий оглядач Давид Шарп розповів, чому ворог не зможе захиститися від снарядів зі збідненим ураном американських танків Abrams.

6 вересня до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Це вже третій його візит в Україну за час повномасштабної війни. ЗМІ з посиланням на представника Держдепу повідомили, що Ентоні Блінкен проведе в Україні два дні. Зокрема, він може оголосити про надання нової допомоги для України.

Цього ж дня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Поки невідомо, що увійде до нього, проте допомогу Україна зможе отримати його вже цього місяця.