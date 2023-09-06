Божевільний сусід намагатиметься створити проблеми: Данілов закликав готуватися до зими (відео)

За словами секретаря РНБО, потрібно залучити людей на місцях. Він вважає проблемою думку про те, що всі питання вирішуються виключно в Києві, Офісі президента і Кабміні.

Секретар РНБО попередив, що у РФ намагатимуться ускладнити життя жителям України, тому слід заздалегідь підготуватися до зими та всіх складнощів непростого періоду. Про це повідомляє NV.

"Зима буде складною, непростою, з урахуванням цього божевільного, який перебуває поруч із нашою територією — звісно, він намагатиметься робити нам проблеми", — попередив Данілов.

З його слів, триває підготовка до складного періоду, і це питання неодноразово обговорювали на засіданнях Ставки Верховного головнокомандувача. Секретар РНБО зазначив, що президент України Володимир Зеленський дав низку доручень; проводиться робота відповідних структур.

Данілов також вказав на те, що потрібно, наскільки це можливо, залучити людей на місцях. Він називає проблемою те, що є думка, ніби за всі питання відповідають виключно у Києві, Офісі президента, Кабміні тощо.

Олексій Данілов — про підготовку до зими та інше

"Мають вирішуватися питання, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування", — уточнив він. Керівництво кожної з територіальних громад відповідальне за свою територію, де має бути все підготовлено, щоб пережити складнощі зими, додав Данілов.

Він вважає, що керівництво на місцях краще поінформоване про готовність до зимового періоду.

Нагадаємо, що Олексій Данілов заявив, що заколот Євгена Пригожина був підконтрольний російським спецслужбам. За даними РНБО, у лавах спецслужб РФ тривають конфлікти, що й призводить до заворушень усередині країни.

Також повідомлялося, що, за словами Данілова, Третя світова війна вже триває і торкнулася в тому чи іншому відношенні практично всіх.