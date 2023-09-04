"Зустрічали з квітами": заколот Пригожина контролювали спецслужби РФ, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, між російськими спецслужбами тривають сильні конфлікти, що і призводить до різних заворушень усередині країни.

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Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина наприкінці червня контролювали російські спецслужби. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю NV 1 вересня.

За його словами, спецслужби РФ регулярно з'ясовують стосунки між собою і це ніколи не припинялося. Уся історія, яка сталася за останні кілька місяців з Євгеном Пригожиним є тому доказом.

"Я більше ніж упевнений, що цей так званий бунт Пригожина — це була контрольована ситуація, а не спонтанна річ. Якби була спонтанна, тоді питання: а чим займається ФСБ у Ростові, якщо Пригожина там зустрічали з квітами, як ви пам'ятаєте, і з оплесками? І багато інших питань є", — ідеться в повідомленні.

Тепер, коли глави ПВК "Вагнер" уже немає серед живих, відповіді на запитання отримати не вдасться. У причетності режиму президента РФ Володимира Путіна до катастрофи літака Євгена Пригожина сумнівів не виникає в Олексія Данилова.

До слова, видання Bloomberg 1 вересня повідомляло, що Міноборони РФ "виманило" Євгена Пригожина з Африки, щоб підірвати літак. Він мав провести переговори з російським відомством, щоб вирішити проблеми його найманців, дії та можливості яких Кремль почав обмежувати.

Також 1 вересня повідомлялося, що кожен п'ятий росіянин вважає катастрофу літака Пригожина помстою Путіна і лише 26% переконані, що йдеться про трагічну випадковість. Такі результати показало соцопитування "Левада-Центру".