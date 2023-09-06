Міноборони РФ запропонувало ставити ув'язнених на військовий облік, — росЗМІ

За інформацією журналістів, Міноборони РФ запропонувало внести зміни до "Положення про військовий облік". Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Проєкт змін до положення про облік опубліковано на офіційному порталі правових актів, повідомляє ТАСС.

Так, зміни передбачають виключення з 15-го пункту "Положення про військовий облік" підпункту, відповідно до якого громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку.

Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Для призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пропонується ввести поняття "особливого військового обліку".

"Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцем знаходження установ кримінально-виконавчої системи", — зазначено в проєкті.

В'язниці та колонії формуватимуть списки військовозобов'язаних ув'язнених, а також вноситимуть до них зміни в міру етапування або звільнення засуджених і передаватимуть до військкоматів.

Також пропонується звіряти списки особливого військового обліку з документами військового обліку військкоматів пропонується не рідше ніж один раз на рік.

До набуття законами чинності їх має схвалити Радфед і підписати Путін.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що ФСБ РФ звинуватила екс-дипломата США у зборі даних про мобілізацію. За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація в РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.

Раніше, 15 серпня Фокус писав, що у зв'язку зі збільшенням невдоволення в Російській Федерації, публічну мобілізацію не проводять офіційно, проте тривають приховані заходи в цьому напрямку.