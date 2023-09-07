Закличуть усіх: людей з якими "мирними" професіями мобілізують до ЗСУ

За словами капітана ЗСУ Валерія Прозапаса, війську потрібні не тільки штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, парамедики, а й більш "цивільні" професії. Збройні Сили залучають українців до роботи, яка не передбачає безпосереднього ведення бойових дій.

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити загальний воєнний стан і мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Це вже шосте продовження з моменту початку повномасштабного вторгнення. При цьому мобілізація не завжди означає автоматичне відправлення військовозобов'язаних на передову. Вони можуть виконувати різні корисні функції в армії. Про це повідомив капітан ЗСУ Валерій Прозапас в інтерв'ю виданню "Еспресо".

Мобілізація не означає автоматичного відправлення військовозобов'язаного в зону бойових дій. Він може виконувати й інші корисні функції в армії.

Мобілізовані можуть виконувати різну роботу

Представник ЗСУ повідомив, що українці все-таки можуть бути призвані на військову службу. Це означає, що найближчої осені призовників можливо доведеться мобілізувати до Збройних Сил України.

"Людям потрібно доносити, що більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — пояснив капітан.

Важливо підкреслити, що для Збройних Сил України потрібні не тільки бійці, як-от штурмовики, танкісти, артилеристи та піхотинці, а й фахівці з "цивільними" професіями. Військові відомства запрошують українців працювати в різних галузях, які не пов'язані безпосередньо з бойовими діями. Наприклад, мобілізовані громадяни можуть бути зайняті у військових штабах і виконувати завдання, пов'язані із забезпеченням ефективної діяльності Збройних Сил.

Верховна Рада ухвалила рішення про введення воєнного стану і мобілізації на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді його було продовжено вже шість разів, востаннє 18 серпня на термін у 90 днів. Ці заходи залишаться чинними до 15 листопада 2023 року.

Мобілізацію і воєнний стан в Україні продовжували:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня по 15 листопада 2023 року.

Кого мобілізуватимуть восени

Список категорій українців, яких можуть мобілізувати до лав Збройних Сил, залишається незмінним. Мобілізації можуть підлягати:

Придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, не враховуючи наявність військового досвіду. Придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі після проходження строкової військової служби, навчалися на військовій кафедрі або закінчили військові виші. Призовники віком від 18 до 27 років, які не служили в армії, можуть бути прийняті на контракт. Військовозобов'язані жінки віком до 60 років. Жінки, які досягли 18 років, якщо їхня спеціальність потрібна і вони підходять за станом здоров'я, а також ті, хто добровільно погодився на службу. Особи, які раніше були зняті з військового обліку, але виплатили штраф за несвоєчасний вступ на облік відповідно до закону. Чоловіки, виключені з військового обліку, якщо вони є придатними або обмежено придатними в умовах воєнного стану, не мають відстрочок і не мають судимостей за вчинення тяжких злочинів.

Нагадаємо, 31 серпня у Зеленського розповіли про перевірки довідок ВЛК. Представник президента зазначив, що отримання підробленої довідки про непридатність до військової служби є злочином.

Раніше, 30 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Президент також розпорядився провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалювалися з 24 лютого 2022 року.