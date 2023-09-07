РФ атакувала Україну 33 дронами-камікадзе Shahed: командування відзвітувало про роботу ППО (фото)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, противник атакував в 4-й раз за 5 днів об'єкти цивільної та припортової інфраструктури. Вночі силам ППО вдалося знищити 25 іранських дронів.

Російські окупанти в ніч на 7 вересня вкотре атакували українські мирні міста. Дрони-камікадзе іранського походження Shahed-136 були зафіксовані щонайменше у двох областях. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі поділився подробицями.

За його словами, щонайменше три години поспіль уночі росіяни атакували південну частину області. Це вже четверта за п'ять днів атака на Ізмаїльський район.

"Унаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажівки отримав легку травму ноги", — ідеться в повідомленні.

На місці триває ліквідація наслідків. Усі відповідні служби розпочали роботи.

Нічна атака по Україні 7 вересня: подробиці від Повітряних сил

У зведенні від Повітряних сил ЗСУ від 7 вересня зазначено, що російські окупанти посеред ночі атакували Сумську та Одеську область кількома групами ударних БПЛА іранського походження Shahed-136/131.

Запускалися вони з північного, південно-східного і південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — окупований Крим).

"Загалом зафіксовано пуски 33 "шахедів", здебільшого — у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що ДСНС завершила роботи після обстрілу Костянтинівки Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло 17 людей, а жертв почали впізнавати за ДНК. Очевидці розповіли, що удар по міському ринку стався в годину-пік.