"Влучив у будинок": окупанти звинуватили Україну в атаці БПЛА на Енергодар

Місцеві мешканці стверджують, що один з безпілотників ледь не долетів до окупаційної адміністрації РФ, яка розташована в центрі населеного пункту.

Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що в Енергодарі відбулась атака безпілотників. Між тим наприкінці серпня йому довелось вимушено підтвердити удар дрона по приміщенню, де відбувалась нарада силовиків. ГУР Міноборони опублікував відео, на якому видно момент підльоту та удару. Про деталі сьогоднішньої ситуації Балицький розповів в Telegram-каналі.

Допис про атаку безпілотників з'явився у мережі близько 10:00 7 вересня. В атаці взяли участь кілька безпілотників, один з яких начебто пошкодив 14-поверховий будинок. Постраждалих, зі слів Балицького, немає.

У одному зі місцевих пабліків уточнили, що безпілотники помітили з 7:20 до 7:50. Також перелічили райони, над якими вони пролітали: вулиця Будівельників, міський парк, місцевість неподалік від окупаційної міської адміністрації.

Зазначимо, законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов не підтвердив ситуацію, про яку заявив представник окупантів. Крайнє його повідомлення стосується річниці створення військової розвідки України. Аналогічно, про подію ні слова не пишуть на інтернет-ресурсах ГУР Міноборони.

Відстань від окупованого Енергодара до підконтрольної території України — близько 10 км. При цьому у звітах Генштабу ЗСУ вказується, що ворог щодня завдає ударів по населених пунктах на лінії фронту у Запорізькій області: наприклад, протягом 6 серпня обстріляв з артилерії 15 сіл та містечок. Також росіяни обстрілюють Нікопольську громаду, розташовану на правому березі Дніпра.

Ситуація в Енергодарі станом на 7 вересня 2023 року Фото: DeepState

Війна РФ проти України: деталі

У крайній аналітичній записці Інституту вивчення війни ідеться про дві ділянки на лінії фронту, на яких ЗСУ мають успіхи. Зокрема, вдалось прорвати лінію фортифікацій ЗС РФ на південь від Роботиного: Сили оборони — на пів дорозі до Новопрокопівки. Також є успіхи на південь від Бахмуту: аналітики стверджують, що звільнено половину Кліщіївки.

Тим часом напередодні, 6 вересня, Київ відвідав Державний секретар США Ентоні Блінкен. Політик підтвердив успішне просування ЗСУ і запевнив, що Україна і далі буде отримувати підтримку від американського уряду.

Нагадуємо, Міноборони України підтвердило успіх Сил оборони на двох напрямках — Мелітопольському та Бахмутському. Тим часом ЗС РФ докладають зусиль, щоб зупинити прорив ЗСУ. Зокрема, кинули під Бахмут новітні зразки техніки — танки Т-90М "Прорив".