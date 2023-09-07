У бій іде все: ЗС РФ задіюють під Бахмутом новітні зразки техніки

За словами прес-офіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, росіяни активно використовують у бойових діях танки Т-90М "Прорив" і нові модифікації БМП. При цьому у них немає можливості оперативно її відновлювати.

Росіяни прагнуть перешкоджати контрнаступу українських збройних сил на Бахмутському напрямку. Противник вводить у бій останні розробки в галузі військової техніки, проте не досягає очікуваних результатів і зазнає суттєвих втрат. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Російська сторона не здатна поповнювати запаси новітніх зразків військової техніки, оскільки у неї обмежені ресурси для цього.

За його словами, українські військові успішно знищують значну кількість ворожих військ і військової техніки на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що ресурси російських збройних сил обмежені, і тому необхідно зосереджуватися насамперед на кількості знищеної техніки, оскільки на особовий склад у ворога, як він підкреслив, діє "безліміт".

"Загалом у нас ситуація непогана, успішна, тому що за крайній час ми знищили дуже велику кількість ворожої сили і техніки. Коли ми починаємо просуватися, вони застосовують велику кількість техніки. Не так, як вони робили під час свого наступу, коли в нас не так багато було ураження техніки. Було ураження особового складу, але в них безліміт на них, тому це не так важливо, як ось саме засоби ураження вогню", — сказав Бородін.

Він також додав, що окупаційні сили використовують під Бахмутом новітні зразки військової техніки, включно з танками Т-90М і модифікованими БМП. На відміну від старої техніки, яка, можливо, накопичувалася у ворога на складах десятками тисяч одиниць, нову техніку росіяни не здатні оперативно відновлювати.

"Важко оцінити кількість техніки, яку вони можуть поповнювати, але потрібно зазначити, що вони використовують останні зразки для відбиття контратак і наших наступальних дій. Це новітні зразки, яких у них точно небагато. Умовно там Т-90М, різні РЕБ, БМП останніх модифікацій. У них цього не так багато. Зрозуміла річ, що БМП-1 або Т-54 у них, напевно, десятки тисяч на складах, але вогневої потужності або військової цінності у них значно менше", — зазначив Бородін.

Нагадаємо, як заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, Сили оборони продовжують вести контрнаступальні дії південніше Бахмута Донецької області, де тривають важкі бої. За її словами певних успіхів бійці ЗСУ досягли в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.