Нове постачання F-35 для ВПС США затримується: які виявлено проблеми у літаків

Йдеться про літаки з програмним оновленням Tech Refresh 3. У Пентагоні вже заявили, що затримки знижують їхню здатність забезпечити командування сучасними літаками, здатними протистояти найсерйознішим загрозам.

Компанія Lockheed Martin оголосила про чергову затримку поставок винищувачів F-35 для повітряних сил США. Новітня версія літаків не буде поставлена щонайменше до квітня, а можливо, і до червня через проблеми з апаратним і програмним забезпеченням, повідомляє Defence One.

Також у Lockheed повідомили, що компанія планувала надати американським ВПС 100-120 літаків, тепер же через проблеми повітряні сили отримають не більше 97 машин. Зокрема йдеться про F-35 у сучасній конфігурації Tech Refresh (TR-2) і наразі тривають роботи з чергового оновлення, відомого як Tech Refresh 3.

"Винищувачі TR-3 матимуть додаткову обчислювальну потужність, необхідну для удосконалення сенсорів і озброєння в межах Block 4. Однак постачання літаків TR-3 було відкладено через проблеми з програмним забезпеченням та інші проблеми, пов'язані з розробкою", — пишуть оглядачі.

У заяві компанії Lockheed пояснили, що проблема полягає в розробці інтегрованого ядра процесора компанією L3Harris, що і призвело до збою в загальному ланцюжку.

"Проблеми з розробкою апаратного забезпечення вплинули на інтеграцію апаратного і програмного забезпечення, що призвело до скорочення графіка тестування програмного забезпечення", — повідомили в Lockheed.

У підсумку компанія повинна була поставляти 9 літаків з TR-3 на місяць, але Пентагон відмовляється приймати їх доти, доки вони не пройдуть певні випробування. За словами керівників ВПС, затримки знижують їхню здатність забезпечити командування бойовими літаками, здатними протистояти найсерйознішим загрозам.

Раніше повідомлялося, що ВПС США направили ескадрилью винищувачів F-35 на Близький Схід, після чого російські літаки в Сирії перестали поводитися настільки агресивно щодо американських безпілотників. За словами чиновників повітряних сил США, кількість агресивних "перехоплень" російських льотчиків значно зменшилася.