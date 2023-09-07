Росія нарощує удари за допомогою БПЛА: Ігнат розповів про нічну атаку ЗС РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що противник намагається ускладнити роботу української ППО, запускаючи групи безпілотників, які летять на низькій висоті, і використовуючи рельєфи місцевості.

Представник командування Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку росіян 7 вересня, в якій було задіяно 33 ворожі безпілотники. В ефірі телемарафону полковник зазначив, що росіяни нарощуватимуть кількість ударів саме безпілотниками, які вже збираються на території РФ.

"Бачимо, як атакували вкотре Одеську область, а точніше південні райони, де зосереджена портова інфраструктура та зернова індустрія. Ворог продовжує бити саме по цьому промисловому сектору, цього разу атакували з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупований мис Чауда, також кілька БПЛА залетіли з боку Сумської області", — розповів Ігнат.

Полковник також повідомив, що з 33 запущених безпілотників українським силам вдалося ліквідувати 25 — це непоганий показник бойової роботи української протиповітряної оборони.

Крім того Ігнат пояснив про особливості знищення дронів противника, які летять по Дунаю біля кордонів з Румунією. За його словами, росіяни, як можуть, ускладнюють роботу українських ППО, запускаючи групи БПЛА на гранично низькій висоті та використовуючи рельєфи місцевості, зокрема й гирла річок.

"Вони обирають маршрути, щоб розосередити увагу ППО, щоб якомога більше баражуюих боєприпасів долітало до своїх цілей. Тому Сили оборони мають це на увазі і так розміщують сили і засоби, щоб якомога більше охопити територій", — наголосив полковник.

Раніше ми писали про нічну атаку ЗС РФ по південних регіонах України, яка відбувалася двома хвилями дронів-камікадзе Shahed. Крім безпілотників противник використовував крилаті ракети та балістичну ракету комплексу "Іскандер".