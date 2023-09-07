Витримують підрив досить потужних СВП: Україна отримає від США протимінні автомобілі MRAP (фото)

Автівки спеціально розроблені для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях, мінах, та від ворожих засідок з використанням стрілецької зброї.

США планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок. Про це повідомила в соцмережі посол США в Україні Бріджит Брінк.

Пані-посол орилюднила світлину на тлі цієї техніки.

"Я пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд і моїми колегами з Державного департаменту, щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP)", — повідомила вона.

Бріджіт Брік додала, що Сполучені Штати нададуть Україні 190 автомобілів MRAP.

Протимінний автомобіль MRAP: що відомо

Машина з захистом від мін і засідок (Mine Resistant Ambush Protected) — клас броньованих військових автомобілів, спеціально розроблених для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях (СВП), мінах, та від засідок (стрілецької зброї).

MRAP мають V-подібну форму нижньої частини корпусу. Вона дозволяє розсіювати енергію вибуху. Також в салоні встановлені спеціальні крісла з амортизацією, закріплені у місцях, які зазнають меншого впливу від вибухових навантажень.

MRAP Фото: wikipedia

Захист зазвичай забезпечений лише для екіпажу: все, що перебуває "ззовні",або немає захисту взагалі, або слабозахищене. Йдеться про моторний відсік. Ця особливість дозволяє витримувати підрив досить потужних СВП за рахунок легкого руйнування "зовнішніх" відсіків і вузлів з мінімізацією передачі впливу на жилий модуль.

Нагадаємо, що Греція припиняє обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні. Вартість російських систем, від яких відмовляється Греція, становить понад один мільярд євро.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T. Зазначається, що ракети можна буде запускати з пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.