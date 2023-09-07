Мобілізація: МОЗ і правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність, — Ляшко

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, насамперед будуть перевірені ті ВЛК, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Наразі відомство розробляє алгоритм.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 7 вересня заявив, що Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", — сказав він.

Ляшко зазначив, що "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ". За його словами, перевірять передусім ті ВЛК, де було виявлено "проблеми". Перевірці підлягатимуть і медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність.

"Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", — сказав він.

Міністр наголосив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатна, а стала придатна".

"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний", — підкреслив Віктор Ляшко, але не назвав термінів перегляду таких рішень ВЛК.

Що цьому передувало перевіркам ВЛК

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) за підсумками перевірки системи військово-лікарських комісій (ВЛК). За підсумками засідання вирішили провести перевірку всіх рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 7 вересня Фокус писав, що в Україні триває перевірка всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) про інвалідність та непридатність до військової служби, виданих впродовж повномасштабної війни з РФ. Адвокатеса Марина Бекало розповіла, яке покарання загрожує ухилянтам.

Крім того, 1 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перевірка ВЛК проходитиме впродовж двох-трьох тижнів. Її мета — викрити медиків, які видавали військовозобов’язаним фейкові довідки про непридатність, та їхніх "клієнтів".