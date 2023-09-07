ППО, РЕБ і снаряди для HIMARS: США анонсували постачання зброї Києву на $600 млн (список)

Україна також отримає заряди та обладнання для дистанційного розмінування. Цього разу Вашингтон передає озброєння не зі складів армії США, а закуплене у своїх виробників або в країнах-партнерах.

7 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. Повідомляється, що нове постачання покликане продемонструвати непохитну підтримку Києва з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Передбачено постачання обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійських боєприпасів та іншого.

Ця військова допомога для і поточних потреб України, і для зміцнення потенціалу України в середньо- та довгостроковій перспективі.

У публікації наголошується, що раніше в рамках спеціальних президентських повноважень озброєння Україні поставлялися небувалими темпами. Але цього разу Київ отримує допомогу вже в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), і озброєння постачають не зі складів американської армії, а закуповують у власних виробників або ж у країнах-партнерах.

Таке постачання — перший крок в ініціативі з укладення контрактів для забезпечення України додатковими пріоритетними можливостями.

Що передали Україні з пакета допомоги на 600 млн доларів:

обладнання для підтримки та злагодженої роботи систем ППО;

боєприпаси для мобільних РСЗВ HIMARS;

боєприпаси калібру 105-мм;

засоби радіоелектронної боротьби та контррадіоелектронної боротьби;

заряди дистанційного розмінування;

обладнання для розмінування;

засоби підготовки військовослужбовців та обслуговування техніки.

Нагадаємо, що держсекретар США Блінкен обговорив із головою МЗС України Дмитром Кулебою постачання ракет ATACMS.

Також повідомлялося, що Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на суму понад мільярд доларів.