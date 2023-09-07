Атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть початися наприкінці вересня, — ЗМІ

За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, Кремль застосовує дрони-шахеди разом із ракетами, щоб перед українською системою ППО було безліч цілей.

Українські команди ППО тепер можуть розраховувати на більш сучасні системи озброєнь для захисту від атак на енергоінфраструктуру. Самі ж атаки можуть початися наприкінці вересня — на початку жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви представників ГУР і ЗСУ.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що минулого тижня Кремль почав застосовувати "шахеди" поряд із ракетами, щоб перед українською системою ППО було безліч цілей. За його словами, атаки на інфраструктурні об'єкти можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що в рамках української системи ППО ефективно застосовуються зенітні самохідні установки Gepard. Один залп коштує менше тисячі доларів, тому Gepard дають змогу заощадити на більш дорогих ракетах ППО. Російські ж "шахеди" коштують близько 20 тисяч доларів за штуку.

У кожній системі Gepard присутній радар із радіусом дії в 12 км. Зазначається, що таких систем все ж таки не вистачає, щоб з їхньою допомогою закрити всю територію України. Але, за словами Наєва, великокаліберні кулемети M2 Browning американського виробництва можуть заповнити прогалину.

"Адреналін, емоції... цього не передати словами", — сказав військовослужбовець Антон, чия команда з допомогою ЗСУ Gepard минулого місяця збила п'ять "шахедів".

За його словами, це мотивує на подальшу роботу зі знищення цілей в українському небі.

Нагадаємо, що США анонсували постачання зброї Києву на $600 млн. ЗСУ отримають боєприпаси для системи ППО, РСЗВ HIMARS, а також для РЕБ.

Також повідомлялося, що колишній представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ЗСУ успішно перериває лінії постачання російської армії.