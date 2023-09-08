"Я знаходжусь в Україні": в окупованому Севастополі хлопець зняв прапор РФ (відео)

Юнак сказав, що Севастополь — це Україна, а також зазначив, що "референдум" у Криму був незаконним. У мережі пишуть, що хлопця затримали.

У тимчасово окупованому Севастополі затримали молодика, який зняв прапор Російської Федерації і заявив, що перебуває в Україні. Про це повідомив проросійський Telegram-канал.

У мережу потрапило відео, на якому хлопець констатує, що Росія напала на його країну і що Севастополь є частиною України. Він також зазначив, що "референдум", який російські окупанти провели 2014 року, є незаконним.

У російських пабліках стверджують, що хлопець зняв прапор РФ і нібито топтав його ногами. Пізніше з'явилася інформація про те, що його затримали.

Інцидент прокоментували в українському волонтерському проєкті InformNapalm, зазначивши, що Севастополь є рідним містом для багатьох членів їхньої команди.

"Молодий хлопець відверто говорить окупантам, що Севастополь — це Україна. Пізніше репресивні каральні органи окупантів його затримали, але що ближчою буде деокупація Криму, то гучнішими й частішими будуть голоси людей, які чекають на деокупацію", — заявили у спільноті.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що в курортному місті Ялта, що в тимчасово окупованому Криму, місцеві поліцейські знайшли підлітка, який заявив на камеру, що підтримує Україну.

Ми також писали 24 липня про те, що житель Севастополя в окупованому Криму дістав адміністративний арешт за образи на адресу Росії та росіян. Чоловік вимагав від громадян РФ забиратися з півострова.