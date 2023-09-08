"Не став співучасником військового акту": Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink біля Криму

За словами бізнесмена, від українських державних відомств йому надійшов екстрений запит із проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого Севастополя.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не давав вказівок своїм фахівцям вимикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, оскільки, за його твердженням, вона там взагалі не працювала. Про це він повідомив у відповідному пості в Twitter (X).

"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", — написав він.

Ілон Маск відреагував на заяви мільярдера Волтера Айзексона, про які повідомлялося 7 вересня на CNN, і відповів на публікацію Маріо Навфаля, співзасновника компанії NFTech, у якій той обговорює можливість, що Маск нібито міг би запобігти ядерній війні.

"Ілон Маск таємно доручив своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink під час великого українського наступу. Цю дію було зроблено, щоб навмисно запобігти раптовому нападу України на російський військово-морський флот", — зазначено в пості Навфаля.

Сам Маск стверджує, що українські державні органи звернулися з екстреним проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого міста Севастополя.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту", — написав бізнесмен.

Нагадаємо, що торік Ілон Маск таємно розпорядився, щоб його інженери вимкнули супутниковий інтернет Starlink у районі кримського узбережжя, щоб у такий спосіб завадити секретним операціям України, які були націлені на кораблі Чорноморського флоту РФ.