Успіхи під Бахмутом і Роботиним: у Генштабі оцінили обстановку на південному і східному фронтах (карта)

Згідно з опублікованими картами ресурсу Deepstate спостерігається динаміка наступу Сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, за минулий тиждень українські бійці просунулися в районі Кліщіївки та Вербового.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. На Мелітопольському напрямку українські бійці крок за кроком звільняють окуповані території на південь від населеного пункту Роботине, закріплюючись на досягнутих рубежах. Про перебіг українського контрнаступу на найгарячіших ділянках фронту 8 вересня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, українські захисники мали успіх південніше за Роботиного, а також на південному фланзі Бахмутського напрямку.

"На Мелітопольському напрямку у ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському напрямку – південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив Ковальов.

Обстановка на Мелітопольському напрямку станом на 31 серпня. Джерело: deepstatemap Обстановка на Мелітопольському напрямку станом на 7 вересня. Джерело: deepstatemap

Своєю чергою Збройні сили РФ чинять опір, завдаючи артилерійських та авіаударів по позиціях українських військ. Повідомляється, що близько 20 населених пунктів зазнали артилерійського та мінометного обстрілу, серед них Мала Токмачка, П'ятихатки, Роботине, Кам'янське, Ольгівське, Гуляйполе та Левадне Запорізької області.

У відповідь українська авіація завдала 10 ударів, вразивши місця скупчення живої сили, озброєння і військової техніки противника. Також було завдано ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ЗС РФ.

Обстановка на Бахмутському напрямку станом на 31 серпня. Джерело: deepstatemap Обстановка на Бахмутському напрямку станом на 7 вересня. Джерело: deepstatemap

"Підрозділами ракетних військ і артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетні комплекси противника", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 7 вересня розповів про другу лінію оборони ЗС РФ на південному фронті. За його словами, вона являє собою дуже розгалужену систему траншей і перекритих укріплень, тому вибити противника із займаних позицій буде нелегко.