Мобілізація в Україні: хто з чоловіків не підлягає призову до ЗСУ

За словами адвоката Ростислава Кравця, навіть після досягнення 60 років чоловік може добровільно долучитися до Сил оборони і вирушити на фронт.

У період воєнного стану військовозобов'язані, які не мають відстрочок, піддаються мобілізації. Однак, деякі чоловіки можуть бути зняті з обліку і не піддаватися мобілізації. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

Який граничний вік перебування на військовому обліку

Кравець пояснив, що запас військовозобов'язаних ділиться на дві категорії:

перша категорія включає в себе осіб, які пройшли військову службу і отримали військово-облікову спеціальність;

друга категорія включає в себе тих, хто не здобув таку спеціальність або взагалі не проходив військову службу.

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" запас військовозобов'язаних ділиться на два розряди, що встановлюються залежно від віку.

Так, військовозобов'язані, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший — до 35 років,

другий — до 60 років.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу, теж діляться на розряди за віком.

Зокрема, перший:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший і старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду зазвичай збігається з граничним віком перебування в запасі. Це означає, що після досягнення цього віку особи в більшості випадків звільняються від обов'язку перебувати в запасі другого розряду і не підлягають мобілізації.

"Відповідно чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають із військового обліку", — зазначив адвокат.

Що може зменшити потребу в мобілізації

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що зниження мобілізаційних потреб в Україні та зменшення втрат особового складу на фронті можна досягнути насамперед за рахунок забезпечення збройних сил сучасною далекобійною зброєю. Він наголосив на важливості цього аспекту.

Ця високоточна зброя, на відміну від російської, має здатність знищувати ворожі ресурси і резерви на великих відстанях від передньої лінії бойових дій. Конкретні приклади такої зброї включають ракети Taurus, ATACMS, додаткові снаряди HIMARS і аналогічне озброєння. Ці засоби дають змогу збільшити ефективність ведення військових операцій і мінімізувати ризики для власних військ.

Завдяки цьому можна знизити потребу в живій силі, тобто в мобілізації, і суттєво знизити наші втрати, зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Міноборони хочуть запровадити електронний військовий квиток. Новий міністр оборони Рустем Умеров заявив, що єдиний реєстр призовників і цифровізація всіх процесів допоможуть унеможливити будь-які корупційні ризики.