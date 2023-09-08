Частина глобального плану: чому Сі Цзиньпін не приїде на саміт G20, – ЗМІ

Китай має власне бачення нового світового порядку, тому замість G20 може зосередитись на БРІКС чи новому форумі "Один пояс, один шлях", вважають експерти.

В Нью-Делі має відбутись саміт G-20. Проте вперше з 2012 року китайський лідер Сі Цзіньпін не братиме в нього участь. Це може бути частиною глобального плану зі зміни світового порядку. Про це повідомляє CNN.

З моменту приходу до влади Сі Цзіньпін у 2012 році він вперше не братиме особистої участі у саміті "Великої двадцятки". Пекін офіційно не пояснює такого рішення попри те, що в минулому G20 була вагомою для Китаю. Замість Сі на саміт поїде премʼєр-міністр Лі Цян.

Такі дії, як пишуть у ЗМІ, призвели до широких спекуляцій та інтерпретацій. Від потенційних проблем зі здоровʼям до акту прояву зневаги Індії. Проте у виданні пропонують подивитись на подію крізь призму суперництва США та КНР. Відсутність Сі Цзіньпіна може свідчити про його розчарування в глобальній системі управління, і структурах, які можуть знаходитись під американським впливом.

Тому Китай може віддавати пріоритет багатостороннім форумам, які відповідають китайському баченню на керування світом. Наприклад, БРІКС й майбутній форум "один пояс, один шлях". Окрім цього на думку наукового співробітника Інституту Квінсі у Вашингтоні Джейка Вернера, після охолодження стосунків Китаю та США, більше немає пріоритетності в G20. А зближення Індії зі Сполученими Штатами тепер називають "Індо-Тихоокеанським НАТО" разом з іншими країнами.

"Китай бачить Індію в антикитайському таборі і тому не хоче додавати значення великому міжнародному саміту, який організовує Індія", — сказав Хеппімон Джейкоб, професор міжнародних досліджень Університету Джавахарлала Неру в Нью-Делі.

Сі Цзіньпін виклав своє бачення нового світового порядку. Він оголосив про три глобальні ініціативи: глобальна безпека без альянсів, глобальний розвиток з новою системою фінансування економіки та глобальну цивілізаційну ініціативу з новою системою цінностей.

"Хоча вони широкі та, здавалося б, розпливчасті за змістом, вони розроблені як парасолька, під якою країни можуть об’єднатися навколо наративу, встановленого Китаєм, який відрізняється від структури управління, яка переважає під егідою G20", — вважає експерт Оксфордського університету Магнус.

Нагадаємо, 5 вересня ЗМІ писали, що без Путіна та Сі ЄС спробує посилити вплив на країни Глобального Півдня.

29 серпня Володимир Путін відмовився особисто приїжджати на саміт G20 в Індію.