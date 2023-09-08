Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 52 осіб (фото, відео)

За даними голови Національної поліції України Івана Виговського, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані.

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко 8 вересня повідомив про завершення рятувальної операції у Кривому Розі, який сьогодні зазнав ворожого ракетного удару. Про це голова РВА повідомив в Telegram.

"Рятувальна операція завершена. ДСНС завершили пошуки, більше нікого не було під завалами", — сказав Ситниченко.

За даними ДСНС, станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місці прильоту виникла пожежа площею 200 квадратних метрів.

Постраждали розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців.

У місті розгорнуто Пункт екстреної психологічної допомоги. Психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями. Вже надано допомогу 68 особам.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi

За інформацією голови Національної поліції України Івана Виговського, внаслідок удару по Кривому Рогу загинув вільнонайманий працівник поліції охорони. Пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт.

"Девʼять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу. На місці продовжують працювати рятувальники та близько 300 поліцейських, зокрема пʼять слідчо-оперативних груп, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні поліцейські", — заявив Виговський.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, вранці 8 вересня здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Кількість постраждалих продовжує зростати.

Раніше, Фокус повідомляв про удар ЗС РФ по місту Кривий Ріг. Унаслідок було зруйновано будівлю поліції та 1 людина загинула — співробітник правоохоронних органів.