"У складі — військові": у ТЦК пояснили, як працюють патрулі для вручення повісток (відео)

Вулиці спільно з поліціянтами патрулюють військові, які роздають повістки та проводять роз’яснювальну роботу. Їхнє завдання — знайти громадян, які не приходять у військкомати оновлювати дані про себе.

В Україні триває загальна мобілізація та діють патрулі, які складаються з військових та поліціянтів. Про те, у чому полягає їхня робота, розповів у інтерв’ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ" начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко.

"Було розпорядження начальника обласного ТЦК щодо патрулювання. Для виконання цього завдання до нас були направлені поліціянти. Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають", — пояснив він.

Начальник ТЦК зазначив, що патруль приходить до військовозобов’язаних з метою оповіщення, якщо ті не приходять самостійно. Однак завдання патрульних не обмежується врученням повістки, вони мають пояснювати українцям, що в разі наявності відстрочки ті мають надати дані у ТЦК.

"Зазначу, що у складі цих патрулів є військові, які пройшли горнило війни, або мають висновок ВЛК щодо обмеженої придатності до проходження військової служби", — сказав Сушко.

Він згадав про інцидент у Полтаві, коли фітнес-блогер ображав військових та навіть плюнув в одного з них. Керівник ТЦК наголосив, що за такі дії є кримінальна відповідальність, і вона передбачає обмеження або позбавлення волі на 3-5 років.

"Серед тої групи військовослужбовців, які вручали повістки на вулицях Полтави, був і наш військовослужбовець з 1-го відділу (Горішні Плавні). Після таких образ, принижень та плювань з боку того блогера, він сказав, що такого приниження терпіти не буде й більше служити не хоче. У нього було право на звільнення за сімейними обставинами й позавчора він звільнився. Ми просто втрачаємо нормальних військовослужбовців, які можуть принести користь, через дуже негативне ставлення до них від деяких громадян", — розповів Сушко.

Інтерв'ю з Романом Сушком (про патрулі від ТЦК — з 3:57)

Нагадаємо, у Полтаві молодий чоловік принижував та ображав військових. У соцмережах публікували відео, на якому він плюнув у захисника. У ЗМІ ідентифікували порушника — ним виявився скандально відомий місцевий блогер Роман Заволока. Образи військовослужбовців були для нього звичними.

1 вересня Заволоці обрали запобіжний захід — арешт на 60 діб. Під час засідання блогер заявив, що нібито виступає проти корупції в країні, і тому не підтримує направлення захисників на службу у ТЦК.