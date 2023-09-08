В Україні пропонують карати за образу військових: що "світить" кривдникам

У Раді пропонують карати громадян штрафами та арештом на 15 діб.

У Верховній Раді пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань посилення правового захисту військовослужбовців. Пропонується внести до нього відповідну статтю. Проєкт закону оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

За неповагу до військових пропонується накладати на кривдника штраф від 3400 до 5100 гривень та адмінарешт на строк до 15 діб. Також таких громадян пропонують притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, що 21 серпня на Тернопільщині 42-річний місцевий мешканець побив військовослужбовця, відібрав у нього автомат із бронежилетом та втік.

Раніше повідомлялося, що липні 21-річний чоловік побив пораненого військового, який пересувався за допомогою милиць на Черкащині. Захиснику України висунули претензії в тому, що "йде війна".