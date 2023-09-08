"Я за, щоб діти писали з малої": Лісовий пояснив скандальний закон про "росію" з великої літери

Українці закидали міністра повідомленнями, що попри його накази їхні діти і вони самі і далі писатимуть назву "росія" з малої літери.

Міністр освіти України Оксен Лісовий наказав виправити в одному зі законодавчих актів словосполучення "російська федерація" на "Російська Федерація". Згодом він прокоментував своє рішення на своїй сторінці в Фейсбук.

"Що таке "росія" і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис "рф" з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", — написав він.

Він додав, що зараз Україна створює умови для зменшення навантаження на маленьких українців, які перебувають за кордоном і зобов’язані відвідувати там місцеві школи.

У коментарі під дописом українці закидали міністра повідомленнями, що попри його накази їхні діти і вони самі і далі писатимуть назву "росія" з малої літери.

"Але ж, ви не проти, що в Україні діти писатимуть із маленької? У шкільних творах, наприклад, або, десь на уроках географії? Наші діти із дитсадка знають, що власні назви пишемо з великої букви, але, вони також знають, що то не зовсім країна, а помийка колонізованих народів", — написала одна з підписниць міністра.

"Тільки за", — відповів їй Лісовий.

Раніше повідомлялося, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Він вирішив на собі перевірити механізм відмови, який уряд затвердив 19 травня.

Раніше повідомлялося, що у Міносвіти висловилися про новий законопроєкт, який передбачає скасування відтермінування від служби в армії для військовозобов'язаних віком від 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту. Міністр Оксен Лісовий заявив, що, на його думку, здобувати знання ніколи не пізно, проте навчання не повинно ставати формальністю для ухилення від мобілізації.