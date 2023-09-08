Народився в сорочці: хлопець із Кривого Рогу двічі був в епіцентрі ракетних атак і вижив (відео)

Молодий чоловік розповів, що після першого удару йому довелося лікуватися від компресії шийних хребців, контузії та струсу головного мозку.

Молодий житель Кривого Рогу на ім'я Дмитро двічі пережив російські ракетні обстріли. За його словами, він двічі був просто в епіцентрі удару. Про це хлопець розповів місцевим журналістам "Рудани".

За його словами, ще 31 липня він опинився під завалами і отримав травми.

"Попадання тоді сталося між 3 і 5 поверхом, а я перебував на шостому. Ми з татом були вдома. На щастя, встигли вибігти в коридор. Я провалився і був під завалами. Накрило меблями і бетонною плитою...", — розповів молодий чоловік.

Дмитро розповів, що йому довелося лікуватися від компресії шийних хребців, контузії та струсу головного мозку.

Потім російські окупанти знову завдали удару по Кривому Рогу вже 8 вересня.

"Сьогодні знову потрапили недалеко від мене. Слава Богу, не в мене. Моя думка, що країна 404 повинна просто зникнути з лиця землі, тому що не дають жити й існувати мирним людям", — сказав він.

Нагадаємо, що у Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Відомо про одного загиблого та понад півсотні поранених. Поблизу місця обстрілу рятувальники розгорнули намети, де з постраждалими криворіжцями працюють психологи. Також на місці працюють мобільні пункти прийому заяв від постраждалих.