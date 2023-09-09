"Трохи недороблені": в ОК "Юг" розповіли про нову партію дронів, зібраних у РФ

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, свіжовиготовлені російські БПЛА поступаються за якістю іранським дронам.

Під час останніх атак по Одеській області Збройні сили Російської Федерації застосовували не тільки іранські БПЛА Shahed, а й безпілотники, зібрані в РФ. Про це сказала голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі "Суспільному" 8 серпня.

Як зазначає спікер, нова партія виготовлених у Росії дронів поступається за якістю безпілотникам, зібраним в Ірані.

"Як спостерігають наші хлопці, ті, що російські, вони трішки недороблені, бо не такі швидкі, не такі витривалі, не такі "вибухові". Імовірно, десь підкрадають і чогось не докладають або не вистачає певних деталей", — сказала Наталя Гуменюк.

За словами спікера, тактика ударів ЗС РФ по Одеській області залишається незмінною протягом кількох ночей. Окупанти запускають дрони зі східного узбережжя Азовського моря і бази пусків у Криму.

"Вночі виявлення таких цілей ускладнене через те, що фактично мобільно-вогневі групи працюють за звуком і візуалізацією. Візуалізувати в темряві дуже важко, а звук дуже характерний", — зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 8 вересня Наталія Гуменюк розповіла, що російські війська розгорнули в Криму нову базу для запуску дронів-камікадзе Shahed, щоб ефективніше атакувати Одесу. За її словами, росіяни шукають нову тактику, щоб обійти ППО України.

Раніше, 6 вересня, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, чому останнім часом з російських аеродромів іноді злітає одразу 4-5 бомбардувальників, але далі відбуваються пуски 1-3 ракет.