"На 3D-принтері надрукують": РФ збільшить виробництво дронів за допомогою Ірану, — Повітряні сили (відео)

За словами спікера Юрія Ігната, опалювальний сезон ще не розпочався, але Shahed літають уже щоночі. Спостерігаються і польоти військово-транспортної авіації РФ до Ірану, їх можна відстежити звичайними засобами, наприклад Flightradar.

РФ розгортає власні потужності для виробництва БПЛА Shahed і тому можлива інтенсифікація обстрілів території України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Опалювальний сезон ще не розпочався, але вже зараз ми бачимо, що фактично щоночі "шахеди" прилітають. Ми спостерігали також активність військово-транспортної авіації, яку можна відстежити звичайними засобами в інтернеті, тими ж Flightradar, — пояснив Ігнат. — Іл-76 все ж таки літає до Ірану та у зворотному напрямку, тому можливе постачання озброєнь, зокрема безпілотних літальних апаратів".

За словами Ігната, те, що оголошено виробництво на території країни-агресора, свідчить про те, що випуск безпілотників буде нарощуватися. Однак розширити виробництво ракет буде складніше: потрібно більше часу і це пов'язано з обходом санкцій для отримання необхідних комплектуючих.

Спікер Повітряних сил — про виробництво дронів у РФ

Речник Повітряних сил нагадав, що в новорічну ніч росіяни обстрілювали Київ щонайменше 44 БПЛА. А масштабність атак залежить від наявних комплектуючих.

"БПЛА також не можуть бути такими безмежними. Так, вони у себе там розповідали, що робитимуть їх тисячами тощо. Але це все залежить від того, скільки в них буде комплектуючих, які вони самі не виробляють. Ми знаємо, що двигуни у них імпортного виробництва, а не російські. Ми знаємо, що модуль GPS-навігації теж не російський. Те, що вони можуть самі виготовляти... знаєте, зараз на 3D-принтері можна надрукувати все, що завгодно, але технології не настільки доступні, у такій кількості", — пояснив Ігнат, додавши, що треба робити все можливе, щоб зробити комплектуючі недоступними.

За інформацією The Washington Post, РФ планує до літа 2025 року випустити на заводі в Татарстані 6000 дронів, щоб перешкоджати контрнаступу України.

Нагадаємо, що російські війська змінили район запуску ракет і залучають різні маршрути. 6 вересня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ дедалі частіше обстрілюють територію, прилеглу до портів на Одещині, при цьому використовують різні маршрути, щоб обійти ППО.

Також повідомлялося, що групи безпілотників летять на низькій висоті й огинають рельєф місцевості.