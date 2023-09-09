Готуються на зиму: ЗС РФ знову хочуть бити по енергооб'єктах України, — Зеленський (відео)

Українські розвідслужби підтверджують плани армії РФ щодо відновлення ракетних обстрілів напередодні холодів. За словами президента, системи ППО і фізичний захист енергоінфраструктури потрібно підготувати максимально.

Російська армія готується до нових ударів по енергоінфраструктурі України взимку, це доводять дані українських розвідслужб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами глави держави, держсектор зараз має зробити все можливе і неможливе, щоб вистояти взимку та зберегти функціональність. Йдеться про підготовку систем ППО, систем енергетики та отримання пакетів підтримки від партнерів.

"Голові МВС [Ігорю Клименку] доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС і не тільки того, що стосується безпосередньої роботи служби, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечено захист", — заявив президент.

Зеленський додав, що очікується постачання нових систем ППО від Заходу для захисту енергосистеми.

"Україна отримає більше "гепардів" для захисту саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили, щоб збільшити ще постачання різних систем ППО і фізичний захист об'єктів", — підсумував він.

Нагадаємо, що енергетики та місцева влада вже розробили графіки відключення світла в Україні. В умовах пікових навантажень буде вкрай складно уникнути відключень.

Радник глави Міненерго Олена Зеркаль 6 вересня розповідала про готовність країни до зимового періоду. Електромережі готові на 98%, АЕС — на 70%, а теплові електростанції тільки на 30%.