Не оновив дані: Сумський ТЦК спростував мобілізацію хлопця без кисті

Військкоми знайшли у людини з інвалідністю неактуальну довідку замість військового квитка. Чоловіка змусили проходити медкомісію та оформляти всі документи для зняття з обліку.

Призовник Олександр Денисенко без кисті та з травмою ока, якого військкоми хотіли відправити на фронт, вчасно не оновив дані в ТЦК і там не було даних про його інвалідність. Таким чином Сумський обласний ТЦК прокоментував нещодавній інцидент із хлопцем.

"Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК і СП, інформація про інвалідність була відсутня. Звісно, у місцевому ТЦК і СП у нього виявили неактуальний військово-обліковий документ (довідка замість військового квитка), який наразі потребує оновлення", — заявили в центрі комплектування.

Згідно з порядком оформлення облікових документів, чоловіка відправили на медкомісію, щоб оформити всі необхідні документи щодо зняття з обліку та видачі нового актуального бланка військового квитка.

"Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", — обіцяють військкоми.

Також у Сумському ТЦК уточнили, що згідно з висновком ВЛК, чоловік не може бути мобілізований.

"Дана інформація є неправдивою та спотвореною ворогом для підриву мобілізації та іміджу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — розповіли військкоми.

Фокус раніше писав, що Олександр Денисенко, який проживає в Шостці, інвалід із зору з дитинства, і всі документи про інвалідність 2-ї групи в перший же його візит у ТЦК відправили військкомам.

Нагадаємо, що в Україні перевірятимуть усі видані після початку великої війни меддовідки, зокрема статус обмежено придатних.