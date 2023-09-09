Будинок на 638 квадратів і машина: НАЗК підозрює військкомів у Львові та Запоріжжі в корупції

Двоє начальників ТЦК оформляли відстрочку від служби в ЗСУ і підписували документи на виїзд з України. Дружина одного з них отримала майже задарма кросовер Mazda CX-5, а син другого — недобудований котедж, заявили в НАЗК.

Колишніх начальників Запорізького та Львівського ТЦК підозрюють в отриманні дорогих подарунків. Один із них придбав будинок площею 638 квадратних метрів, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Запорізький військком дозволяв своєму підлеглому виїжджати за кордон. За це дружині військкома продали автомобіль Mazda CX-5 на 800 тисяч гривень дешевше за ринкову вартість.

"Після цього військком ухвалював рішення щодо підлеглого, зокрема, надаючи йому відпустку для виїзду за кордон", — зазначили в агентстві.

Керівник одного з районних ТЦК у Львові оформив відстрочку від служби іншому чоловікові. За даними правоохоронців, син військкома отримав у подарунок недобудований будинок на 638 кв. м із прибудинковою територією в селищі Брюховичі Львівської області.

Жінка, яка подарувала будинок синові військкома, у стосунках із чоловіком, який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і придатний до служби в армії під час війни.

"Цю особу з моменту повномасштабного вторгнення жодного разу не викликали для проходження військово-лікарської комісії, поновлення даних або виконання інших мобілізаційних розпоряджень", — уточнили в НАЗК.

Дії двох начальників ТЦК кваліфікували за статтею 172-5 адмінкодексу України. Чоловікам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень і конфіскація подарунків на користь держави.

Нагадаємо, що в Києві нещодавно спіймали лікарів і співробітників ТЦК, які виписували неправдиві довідки про стан здоров'я. Вони просили за послугу понад 410 тисяч гривень.

А 30 серпня Офіс генпрокурора повідомив про викриття медиків у Дніпрі, які брали хабарі з уклоністів і виписували їм підроблені документи.