БПЛА атакували Крим: у Міноборони РФ звинуватили Україну в "теракті на об'єкти РФ"

У російському відомстві також повідомили про "знищення" американського катера з українським десантом біля острова Зміїний.

У Росії поскаржилися на напад дронів на тимчасово окупований Крим. Згідно з версією окупаційної влади, в ніч з 10 вересня було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів. За твердженням загарбників, усі ці дрони, нібито, були збиті над акваторією Чорного моря. Про це повідомили в Міноборони РФ.

За інформацією, наданою міністерством оборони держави-агресора, у нічний час стався напад безпілотних літальних апаратів на тимчасово окуповану територію Криму. Росіяни класифікували цю подію як "терористичну атаку з боку київського режиму", спрямовану на "об'єкти, розташовані на території РФ".

За традицією, у російських зведеннях згадана "атака" була "припинена".

Росіяни заявили про знищення катера біля острова Зміїний

Крім того, представники ворожого оборонного відомства у своїх повідомленнях також заявили про "знищення" американських кораблів з українськими військами біля острова Зміїний.

"Сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя", — написали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, що 30 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи в районі міста Феодосія і селища Приморський. Окупаційний глава Криму Аксьонов заявив, що нібито "ППО збила крилату ракету".

Раніше повідомлялося, що 30 серпня представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувається відбиття атаки безпілотників із моря.