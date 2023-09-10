"Елемент стримування": РФ придумала спосіб боротьби з атаками БПЛА по аеродромах

Групи "волонтерів" по 50 осіб направлятимуть на патрулювання певних зон, включно з прикордонними районами, важливими об'єктами інфраструктури та аеродромами.

Безпілотні апарати, які дедалі частіше атакують російські аеропорти, імовірно, запускаються з території Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

У зведенні повідомляють, що недалеко від кордону з Естонією місцевий губернатор наказав створити "волонтерські патрулі" з метою запобігання можливим подальшим атакам на військовий аеродром "Хрести".

"З огляду на обмежену дальність безпілотників-квадрокоптерів, їх майже точно запускають із території РФ", — зазначають аналітики.

Згідно з інформацією від британських розвідників, понад 800 осіб висловили готовність брати участь у боротьбі з безпілотними апаратами. Планується організувати їх у групи по 50 осіб і направляти на патрулювання певних зон, включно з прикордонними районами, важливими об'єктами інфраструктури та аеродромами.

"Створення таких волонтерських патрулів, імовірно, стане елементом стримування і дасть якийсь захист від того, щоб квадрокоптери запускали безпосередньо поруч з аеродромом", — пише розвідка.

Проте для ефективного захисту зазначених об'єктів від безпілотних апаратів російській владі, можливо, знадобляться складніші системи протиповітряної оборони, включно з радарами і просунутими засобами захоплення цілі.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що Україна атакувала російські аеродроми безпілотниками Ту-141 "Стриж". Цю інформацію підтвердили в ГУР МО і заявили, що БПЛА були начинені вибухівкою, що і призвело до серйозних пошкоджень російських літаків.