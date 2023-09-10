"Пильно стежать": окупанти встановили телефонні вишки для підслуховування в Мелітополі

Нову телефонну вишку росіяни нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу — на мікрорайоні навпроти 24-го училища.

Офіційний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські збройні сили встановили відеокамери і вежі телефонного зв'язку в місті з метою ретельнішого контролю за місцевими жителями. Про це Федоров розповів у Telegram.

"Великий брат" любить не тільки підглядати, а й підслуховувати. Окупанти Мелітополя пильно стежать за "незгодними". Спочатку розвісили по місту відеокамери, потім перейшли на телефонний зв'язок. Не змогли переналаштувати українські вишки, тому розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови", — написав він.

Він додав, що нову телефонну вишку росіяни нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу — на мікрорайоні навпроти 24-го училища.

Нагадаємо, 28 серпня приблизно о 5:00 ранку в тимчасово окупованому Мелітополі чули вибухи. Очевидці розповіли про "міцні прильоти" по селищу Якимівка.

Фокус також писав про нищівний артилерійський удар Сил оборони України 24 серпня по позиціях окупантів у Токмаку. Удар припав на командний пункт і місце розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії Росії.