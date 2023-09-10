Дочекаються, як у вересні 2001: Медведєв продовжує лякати США ядерною війною

За словами експрезидента РФ, через те, що США передають зброю своїм союзникам на власний розсуд, у когось із керівників ядерних країн "здадуть нерви" і він використає зброю масового ураження.

Напередодні річниці терактів 11 вересня в США заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв припустив, що через дії Сполучених Штатів у когось із лідерів країн ядерного клубу "здадуть нерви" і він прийме емоційне рішення про використання зброї масового знищення. Водночас серед злочинів, приписуваних Штатам, Медведєв назвав постачання зброї ворогам Росії і "крадіжку громадян" для віддання їх під суд. Чергові погрози Медведєва були опубліковані в його Telegram 10 вересня.

Колишній президент РФ вдався до логічних вишукувань і обурився тим, що Вашингтону дозволено постачати зброю тим, кому він вважатиме за потрібне, а ось союзники Москви отримують від Штатів погрози, коли хочуть зробити те ж саме.

"Охрініли вони, чи що, зовсім? Неправомірні санкції проти Росії і дружніх нам країн — без проблем, не треба ніяких виправдань. При цьому — не чіпайте західних активів у ваших відсталих економіках. Захід може постачати будь-яку зброю нашим ворогам. Нашим друзям це забороняють, всіляко лякаючи їх розправою", — міркує Медведєв.

За його словами, американці можуть "дочекатися" повторення трагедії вересня 2001 року. Тільки цього разу проти них можуть застосувати ядерну або біологічну зброю.

"Не хочу накликати, але вони дочекаються, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою. Або ще гірше: здадуть нерви у когось із керівників ядерних країн, і він ухвалить емоційне рішення про використання ЗМУ", — написав Медведєв.

Одіозний політик зазначив, що ядерний клуб постійно розширюється, а деякі його члени не пов'язані жодними зобов'язаннями.

"І тоді все. Хана. Залишиться тільки збирати гроші на новий монумент у районі Ground Zero. У кращому разі. А в гіршому — вінки просто опустять на воду..." — похмуро підсумував Медведєв.

Нагадаємо, експрезидент РФ і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень поводиться як сліпі кроти, оскільки не бачить ознак геноциду в Україні. Він порадив членам комісії "протерти свої зенки".