"Пряме влучання з ПТРК": Зеленський повідомив подробиці загибелі іноземних волонтерів (відео, фото)

Загинули канадієць Ентоні Ігнат, а також іспанка Емма Іґуаль. Ще двоє волонтерів перебувають у медичному закладі у Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель двох іноземних волонтерів на Донеччині. Подробиці він повідомив у вечірньому зверненні до нації.

Загинули іноземці внаслідок влучання російської ракети, яку окупанти випустили з ПТРК. Такі дії свідчать про цілеспрямовану атаку по транспортному засобу, де перебували волонтери. Обстріл відбувся у населеному пункті Часів Яр. З його слів, це підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для світу.

Він підтвердив, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. Зі слів керівника держави, теж смертельні поранення внаслідок атаки громадянка Іспанії Емма Іґуаль.

"Мої співчуття рідним", – заявив Зеленський.

Ще двоє волонтерів перебувають у медичному закладі у Дніпрі. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас.

Український президент звернув увагу на те, що росіяни ведуть війну не тільки проти України. Інші держави світу також втрачають людей у зв'язку з варварськими діями російських загарбників. Зеленський закликав зупинити терор і перемогти російське зло.

Загибель волонтерів на Донеччині

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що Емма Іґуаль та Ентоні Ігнат загинули через російський обстріл на Донеччині 9 вересня. Вони їхали зі Словʼянська до Бахмута, коли внаслідок російського обстрілу їхню автівку перевернулося та загорілося.

Волонтери допомагали українським людям та тваринам у прифронтових регіонах. Загибель волонтерів на Донеччині підтвердили в зоозахисній організації UAnimals.

Емма Іґуаль і Ентоні Ігнат

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що в Україні загинув 31-річний доброволець із Великої Британії. У МЗС країни підтвердили, що Джордан Чедвік, який із жовтня 2022 року воював на боці ЗСУ, загинув за невідомих обставин.