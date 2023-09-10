На Донеччині через обстріл ЗС РФ загинули два іноземних волонтери

Іспанка Емма Іґуаль та канадець Ентоні Ігнат допомагали українським людям та тваринам у прифронтових регіонах.

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Два іноземних волонтери загинули через російський обстріл на Донеччині 9 вересня 2023 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес журналістам в Індії, де він брав участь у зустрічі G20.

32-річна громадянка Іспанії Емма Іґуаль та канадець Ентоні Ігнат були представниками громадської організації Road2Relief ("Дорога допомоги"). Вони їхали зі Словʼянська до Бахмута, коли внаслідок російського обстрілу їхнє авто перевернулося та загорілося.

Загибель волонтерів на Донеччині підтвердили в зоозахисній організації UAnimals.

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"Через російський обстріл загинули двоє представників громадської організації Road to Relief, яка співпрацювала з UAnimals Директорка організації Емма Іґуаль та ще троє її колег їхали в машині зі Слов'янська в напрямку Бахмута, коли в машину влучив російський снаряд. Емма та Ентоні Ігнат загинули на місці, ще двоє людей — Йоган Тю та Рубен Мавік — у лікарні. Обстріл машини, де всі вони були, стався 9 вересня приблизно о 10 ранку", — розповіли в організації.

В UAnimals також зазначили, що загиблі волонтери передавали їм віслюка та козу Сніжку, яких перед тим забрали у військових на Донеччині.

"А ще Емма запам'яталася мені тим, що тримала на руках хворе кошеня і постійно гріла і годувала його, не відриваючись від інших своїх справ. Її організація не була спрямована на допомогу тваринам, але вона вважала, що має рятувати всіх", — розповідають українські волонтери.

Кошеня, яке врятувала Емма Іґуаль Фото: UAnimals.official

Road to Relief — це гуманітарна організація, яка опікується потребами цивільних людей на Донеччині та Херсонщині, зокрема допомагає цивільним евакуюватися.

Емма Іґуаль та Ентоні Ігнат

Нагадаємо, росіяни обстріляли Костянтинівку 6 вересня 2023.

Також Фокус писав про ситуацію біля Бахмута на початку вересня 2023 року.