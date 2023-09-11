Пролунали потужні вибухи: невідомі БПЛА атакували Бєлгородську область (фото, відео)

Міноборони Росії в атаці дронів традиційно звинуватило Україну. Фрагменти одного з БПЛА впали біля приватного будинку.

Вночі 11 вересня приблизно 01:20 (за московським часом) у Бєлгородській області (Російська Федерація) були чутні вибухи. Місцева влада заявила про нібито збиття двох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"У Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито 2 БПЛА літакового типу", — сказав В'ячеслав Гладков.

Він зазначив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте фрагменти одного з дронів упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили атаку двох дронів та звинуватили в цьому Україну.

"Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йшлося в повідомленні.

У місцевому Telegram-каналі зазначили, що також звуки вибухів були чутні в районі міста Строїтель Бєлгородської області. Відбулося як мінімум два потужні вибухи.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про те, що в Брянську РФ невідомий безпілотник атакував місцевий завод "Кремній Ел". Він влучив в одну з будівель. Проте, за інформацією місцевої влади, безпілотник було збито силами ППО.

7 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник атакував Московську область. З його слів, дрон був знищений протиповітряною обороною в Раменському міському окрузі. Проте місцеві Telegram-канали повідомляли, що у квартирах багатоповерхового будинку на вулиці Десантній у Раменському вибуховою хвилею було вибито вікна.