Поранених не забирають: неонацисти з ДШРГ "Русич" бідкаються через проблеми ЗС РФ на фронті

Російські загарбники визнають переваги РСЗВ HIMARS. Вказують, що снаряди установки стійкі до засобів РЕБ і летять точно в ціль.

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни перелічено проблеми, які має ЗС РФ на лінії фронту. Зокрема, російських солдатів підвозять на позиції у неброньованій техніці, а потім поранених та загиблих не евакуюють. Це "демотивує" росіян, які, окрім того, мають проблеми зі зв'язком та артилерією. Тим часом українські Сили оборони поступово просувають на двох ділянках фронту: під Роботиним у Запорізькій області та під Кліщіївкою у Донецькій області. Подробиці щодо того, в яких умовах воює противник, ідеться на сайті ISW.

Аналітики посилають на скарги найманців з неонацистського формування ДШРГ "Русич", яке воює у складі ЗС РФ. Найманці опублікували список скарг на російське командування. Список складається з 11 пунктів, в яких перелічено проблеми на лінії фронту.

Росіяни вказують, що поранених не забирають з поля бою. Цією справою, на їхню думку, мають займатись медичні працівники, які натомість перебувають у безпеці і не поспішають на лінію боїв. Тим часом поранені, а також загиблі, по кілька днів лежать у прифронтовій місцевості. На думку "русичів", це "демотивує воювати" і росіяни відмовляються виїжджати на передову.

Крім того, транспортування на "першу лінію" відбувається у неброньованих автомобілях, наприклад, в так званих "буханках". Між тим українські війська "прилітають" на передову в броньованій техніці.

"[Росіян] викинули на нулі і тягни звідти до себе кілька кілометрів. Противник жене БМП прямо на самий передок, висаджує їх і їде — у нас спостерігали ситуацію, коли опорник просив допомоги терміново, в результаті 2 години шукали когось завести до них і ще 5 годин до них йшли (не дійшли, оскільки опорник був зайнятий)", — вказали "русичі".

Також найманці назвали низку інших проблем, які заважають росіянам воювати:

відсутність або погана якість зв'язку;

замала кількість розвідувальних дронів "Орлан-30";

слабка контрбатарейна боротьба — російські гармати мають меншу дальність, ніж українські;

РСЗВ "Торнадо-С" не стійка до РЕБ, натомість визнають, що HIMARS такої проблеми не мають;

російських снарядів "Краснопіль" з лазерним наведенням не вистачає;

у медиків не вистачає ліків, які привозять волонтери.

Втім аналітики застерігають, що скарги найманців з "Русича" не варто поширювати на усі підрозділи ЗС РФ на фронті. Вказують, що це невелике формування, яке може мати окремі проблеми.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, 10 вересня ISW опублікували поточний звіт, в якому визнали, що ЗСУ зайняли 1,5 км у напрямку села Новопрокопівка по дорозі на Токмак. Також є успіхи на південь від Бахмуту біля Кліщіївки. Крім того, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що контрнаступальні дії Сил оборони продовжуватимуться до кінця 2023 року.

У звіті Генштабу ЗСУ на ранок 11 вересня вказано, що українські бійці з ОСУВ "Хортиця" витіснили ворога з укріплень в районі Кліщіївки та закріплюють на нових позиціях. Відзначають штурмові дії ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському відтинках фронту.

Нагадуємо, в ніч з 10 на 11 вересня ЗС РФ обстріляли Україну крилатими ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Зокрема, вибухи було чутно у Кривому Розі. Водночас Румунія 10 вересня вирішила відреагувати на обстріли місцевості біля Дунаю: викликали Я БАЧИЛА СМОЛУ В МЕТРО НА ПОЧАЙНІЙ посла і заявили протест.

Між тим гучно та неспокійно було у Бєлгородській області РФ. Місцеве населення опублікувало світлини, на яких показало уламки дронів невідомого походження.