Успіхи ЗСУ біля Роботиного та Кліщіївки: в ISW розповіли про ситуацію на фронті (карта)

Погода вплине на ситуацію на фронті — дощі та грязь сповільнять рух української та російської армії, а низькі температури створять логістичні проблеми.

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Збройні сили України просунулися на південь від Роботиного Запорізької області та мають успіхи біля Кліщіївки Донецької області. Про це повідомили в щоденному звіті Інституту вивчення війни за 10 вересня.

Зі слів речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, ЗСУ продовжують просуватися біля Роботиного, що за 12 кілометрів від Оріхова, та звільнили вже 1,5 квадратних кілометрів. Також українські бійці просунулися на схід від Новопрокопівки, 18 кілометрів від Оріхова.

Крім цього, речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ мають успіх поблизу Кліщіївки Донецької області, 7 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Зі слів голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирила Буданова, український контрнаступ продовжуватиметься до кінця 2023 року. Він зазначив, що на наступ вплине холодна та волога погода, проте вона не зупинить активні бойові дії. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі переконаний, що залишилось 30-45 днів "бойової погоди", зокрема дощі та грязь сповільнять рух української та російської армії, а низькі температури створять логістичні проблеми.

"Погодні умови впливатимуть на контрнаступальні операції України, вони не призведуть до їх остаточного завершення. Взимку по всій території України буває сильний мороз, що робить землю більш сприятливою для механізованих маневрів", — додали аналітики ISW.

Нагадаємо, 9 вересня військовий оглядач німецького таблоїду BILD Юліан Репке заявив, що ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Село розташоване за 15 кілометрів на захід від Вугледара.

Того ж дня стало відомо про те, що ЗС РФ перекинули свої підрозділи до Роботиного Запорізької області. У Британській розвідці переконані, що це може обмежити здатність окупантів наступати на інших напрямках фронту, звідки перекидають підрозділи військових.