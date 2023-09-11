Успехи ВСУ возле Работино и Клещиевки: в ISW рассказали о ситуации на фронте (карта)

Погода повлияет на ситуацию на фронте — дожди и грязь замедлят движение украинской и российской армии, а низкие температуры создадут логистические проблемы.

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Вооруженные силы Украины продвинулись на юг от Работино Запорожской области и имеют успехи возле Клещиевки Донецкой области. Об этом сообщили в ежедневном отчете Института изучения войны за 10 сентября.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, ВСУ продолжают продвигаться у Работино, что в 12 километрах от Орехова, и освободили уже 1,5 квадратных километров. Также украинские бойцы продвинулись на восток от Новопрокоповки, 18 километров от Орехова.

Кроме этого, представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что ВСУ имеют успех вблизи Клещиевки Донецкой области, 7 километров к юго-западу от Бахмута.

По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова, украинское контрнаступление будет продолжаться до конца 2023 года. Он отметил, что на наступление повлияет холодная и влажная погода, однако она не остановит активные боевые действия. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли убежден, что осталось 30-45 дней "боевой погоды", в частности дожди и грязь замедлят движение украинской и российской армии, а низкие температуры создадут логистические проблемы.

"Погодные условия будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному завершению. Зимой по всей территории Украины бывает сильный мороз, что делает землю более благоприятной для механизированных маневров", — добавили аналитики ISW.

Напомним, 9 сентября военный обозреватель немецкого таблоида BILD Юлиан Репке заявил, что ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. Село расположено в 15 километрах к западу от Угледара.

В тот же день стало известно о том, что ВС РФ перебросили свои подразделения в Работино Запорожской области. В Британской разведке убеждены, что это может ограничить способность оккупантов наступать на других направлениях фронта, откуда перебрасывают подразделения военных.